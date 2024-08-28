Reshad Strik\'ten Gamze Özçelik\'e romantik kutlama: Hatunum benim

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Yıllar önce yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak kurduğu dernekle yardımlar düzenleyen Gamze Özçelik, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Haziran ayında sürpriz bir nikahla Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Özçelik'e eşinden doğum gününde romantik bir kutlama geldi.

Özçelik'in derneğiyle birlikte yardımlara dünya çapında devam eden Reshad Strik, eşinin doğum gününde romantik bir karelerini yayınlayarak "Elhamdülillah... Doğum günün kutlu olsun hatunum benim" notunu yazdı. Çiftin karesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.

Gamze Özçelik de haziran ayında eşinin doğum gününü "Doğum günün kutlu olsun kalbim" diyerek kutlamıştı.