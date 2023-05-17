Reytinglerde istediğini alamayan Yüz Yıllık Mucize dizisinden Final kararı!

Başrollerini Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra'nın paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin hayranlarına kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarısıyla dizi tarihine geçen Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı dizinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Perşembe günü 9. bölümü yayınlanacak olan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.