Reytinglerde istediğini alamayan Yüz Yıllık Mucize dizisinden Final kararı! - Son Dakika
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Reytinglerde istediğini alamayan Yüz Yıllık Mucize dizisinden Final kararı!

17.05.2023 12:15

Star TV ekranlarında yayınlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi, reytinglere yenildiği için final yapacak. Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizisi 15 Haziran'a ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerini Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra'nın paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin hayranlarına kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarısıyla dizi tarihine geçen Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı dizinin yeni sezon akıbeti belli oldu. Perşembe günü 9. bölümü yayınlanacak olan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor
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Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor Usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Yüz Yıllık Mucize, final yapıyor

Yüz Yıllık Mucize, Ebru Şahin, Hümeyra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reytinglerde istediğini alamayan Yüz Yıllık Mucize dizisinden Final kararı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reytinglerde istediğini alamayan Yüz Yıllık Mucize dizisinden Final kararı! - Son Dakika
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