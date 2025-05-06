Rihanna'dan Met Gala'da sürpriz hamilelik duyurusu - Son Dakika
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Rihanna'dan Met Gala'da sürpriz hamilelik duyurusu

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Met Gala 2025'e her zamanki gibi geç katılan Rihanna, bu kez sadece şıklığıyla değil, üçüncü hamileliğini açıklayarak geceye damga vurdu. Marc Jacobs imzalı iddialı tasarımıyla dikkat çeken ünlü yıldız, büyüyen karnıyla objektiflerin ilgi odağı oldu.

06.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:47
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve moda ikonu Rihanna, her yıl olduğu gibi bu yıl da Met Gala'nın en çok konuşulan ismi oldu. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen gecede Rihanna, sadece şıklığıyla değil, verdiği müjdeli haberle de geceye damga vurdu. Ünlü isim, saat 22.00 sularında etkinlik alanına giriş yaparak üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Rihanna'dan Met Gala'da sürpriz hamilelik duyurusu

Bu yıl mavi olarak düzenlenen Met Gala halısında Rihanna, Marc Jacobs imzası taşıyan takım elbise esintili iddialı bir kombinle boy gösterdi. Yün bir ceket, bele bağlanmış ceket detaylı etek ve puantiyeli saten fularla tamamlanan kombinde, en dikkat çeken detay ise gri korsajlı tulumu oldu. Bu parça, ünlü yıldızın belirginleşen bebek göbeğini zarif bir şekilde ortaya çıkararak hamilelik haberini sembolleştirdi. Stilini bilekten zincirli topuklu ayakkabılar, Marc Jacobs x Stephen Jones tasarımı özel üretim şapka ve Cartier mücevherlerle tamamlayan Rihanna, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Rihanna, geceye eşi A$AP Rocky'nin etkinlikte eş başkan olarak yer alması nedeniyle erken saatlerde kısa bir ziyaret gerçekleştirmişti. O anlarda giydiği vücuda oturan iki parçalı Miu Miu takımı, gözlerden kaçmayan bir detay olarak hamilelik söylentilerine neden olmuştu.

Rihanna'dan Met Gala'da sürpriz hamilelik duyurusu

Ancak yıldız isim, asıl açıklamayı ve görsel doğrulamayı gece ilerleyen saatlerde kırmızı halıda yaptı. Tek parça elbisesiyle dikkat çeken Rihanna'nın karnı burnunda hali objektiflere yansıdı. Rihanna ve A$AP Rocky, daha önce iki çocuk sahibi olmuştu. Çiftin 21 aylık Riot Rose ve bu ay 3 yaşına girecek olan RZA Athelston adında iki oğlu bulunuyor. Çiftin üçüncü kez anne-baba olacak olması, hem hayranları hem de moda ve magazin dünyası tarafından büyük heyecanla karşılandı.

Rihanna\'dan Met Gala\'da sürpriz hamilelik duyurusu

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Son Dakika Magazin Rihanna'dan Met Gala'da sürpriz hamilelik duyurusu - Son Dakika

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