Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı

Geçtiğimiz ay 7. kez baba olduğu haberleriyle gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro geçtiğimiz günlerde vefat etti. 19 yaşındaki gencin yasaklı madde kullanımından dolayı öldüğü ortaya çıktı.

"OĞLUMA FENTANİL KATKILI HAP SATTILAR"

Geçtiğimiz günlerde oğlunun hayatını kaybettiğini açıklayan 51 yaşındaki Drena De Niro, takipçilerinden gelen soru üzerine Leandro De Niro'nun neden öldüğünü açıkladı. Oğlunun yasaklı madde nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne, "Birisi ona bağlı olduğunu bildiği halde yine de fentanil katkılı hapları sattı. Yani, hala bunları alıp satan tüm bu insanlar için, oğlum sonsuza dek gitti" ifadelerini kullandı.

Dedesi gibi oyuncu olmak isteyen Leandro De Niro Rodriguez, Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born), Cabaret Maxime ve The Collection isimli yapımlarda rol almıştı.