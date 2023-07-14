Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

14.07.2023 15:56

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, fentanil katkılı haplar nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı. Dış basında yer alan haberlere göre, 'Percocet Princess' olarak bilinen bir kadın uyuşturucu satıcısı New York Polis Departmanı tarafından Leandro'nun ölümüyle ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Kadının 20 yaşında olduğu ve evinde uzun saatler arama yapıldığı öğrenildi. Uyuşturucu satışıyla suçlanan kadının bugün mahkemeye çıkması bekleniyor. 19 yaşında hayatını kaybeden gencin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş ve cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddeler bulunmuştu.

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez, fentanil katkılı haplar nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Dış basında yer alan haberlere göre, "Percocet Princess" olarak bilinen bir kadın uyuşturucu satıcısı New York Polis Departmanı tarafından Leandro'nun ölümüyle ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Kadının 20 yaşında olduğu ve evinde uzun saatler arama yapıldığı öğrenildi. Uyuşturucu satışıyla suçlanan kadının bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

19 yaşında hayatını kaybeden gencin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş ve cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddeler bulunmuştu.

Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı
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Robert De Niro, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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