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Roman Bestekarlarının Eserleri Özel Konserde Seslendirildi - Son Dakika
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Roman Bestekarlarının Eserleri Özel Konserde Seslendirildi

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı yönetiminde gerçekleşen özel konserde, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun solisti Şennur Dinleyen, Roman bestekarların eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Topluluk, Roman bestekarlarına saygı duruşunda bulunarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde ayrıca dans gösterisi de gerçekleştirildi ve gece renkli kostümler ve uyumlu hareketlerle büyüleyici bir şölene dönüştü. Konser sonrasında Şennur Dinleyen, Roman müziğinin sadece 9/8'lik ritimlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak Osmanlı döneminden beri müziğimize katkı sağlamış Roman bestekarları anlattı. Nevasel Türk Müziği Topluluğu ise renkli kostümleri ve büyüleyici sahne performanslarıyla dikkat çekti. Topluluk, amatör bir zihniyetle kurulan ve zaman içinde büyük bir koro haline gelen bir grup olarak tanımlandı.

Roman Bestekarlarının Eserleri Özel Konserde Seslendirildi
20.01.2024 - 18:31,
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Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın yönetimindeki bu özel konserde, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun genç ve yetenekli solisti Şennur Dinleyen, Roman bestecilerin ölümsüz eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Topluluk, sahneye koyduğu performansla Roman bestekarlarına bir saygı duruşunda bulunarak, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bestekarların hayat hikayeleri ve eserlerin anlamları Jale Şengün tarafından izleyicilere aktarıldı.

Gecenin finalinde gerçekleşen 9/8'lik dans gösterisi, izleyenleri büyüleyen bir anı bıraktı. Rengarenk kostümler ve uyumlu hareketlerle sahne alan dans ekibi, müziğin ritmine kapılarak geceye ayrı bir enerji kattı.

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Unutulmaz anlar ve coşkulu alkışlarla dolu geçen bu özel gece hakkında Aylin Şengün Taşçı, "Çok başarılı güzel bir konser verdik. Repertuvarımız baştan sona Roman bestekarlarımızın eserlerinden oluştu. Her eserin arkasından müthiş güzel alkışlar geldi.

Her bir eser insanlara ayrı bir coşku verdi. Bunu biliyorduk çünkü Roman bestekarların Türk müziği tarihimizde çok özel bir yeri var. Bunu özellikle vurgulamak için tüm arkadaşlarımla heyecanımızı izleyicilerimizle paylaştık.

Dans gösterimizle müziğimizi ayrıca görsel bir şölene dönüştürmek istedik " diye konuştu.

ROMAN MÜZİĞİ 9/8'LİK RİTİMLERİN ÖTESİNDE BİR DERİNLİK

Şennur Dinleyen, konser sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir konser oldu. İlgi çok fazlaydı. İnşallah projenin devamı da gelecek." diyerek Roman müziğinin sadece 9/8'lik eğlence müzikleriyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Dinleyen, Osmanlı döneminden beri müziğimize katkı sağlamış Roman bestekarları anarak, kültürler arası bir köprü kurulmasına katkıda bulunduklarını ifade etti.

Nevasel Türk Müziği Topluluğu, renkli kostümleri ve büyüleyici sahne performanslarıyla da dikkat çekti. Topluluk üyeleri, kıyafet seçimleriyle Roman kültürünü yansıtarak, izleyicilere görsel bir şölen sunmayı başardı.

8 YILIN İZİNDE BİR AMATÖR HİKAYE

Bu projenin 4 aylık bir çalışma süreci sonucunda ortaya çıktığını belirten Taşçı, "Nevasel Türk Müziği Topluluğu, tamamen amatör bir zihniyetle kurulmuş bir grup.

Aynı binada oturan dostların bir araya gelmesiyle ve komşuluk bilinciyle oluşturulan topluluk, zaman içinde gösterdiği başarılarla adından söz ettirdi ve kocaman bir koro haline geldi.

Nevasel Türk müziği Topluluğu içerisinde doktor, öğretmen, mühendis, avukat, holding yöneticisi vb. çeşit farklı mesleklerden ortalama 50 kişilik bir kadroya sahip olup, her hafta Salı günleri bir araya gelerek projelerini canla başla gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar" diyerek topluluğun hikayesini paylaştı.

Her yıl yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Nevasel Türk Müziği Topluluğu, bahar aylarında yeni bir projeyi yurtdışına taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Roman Bestekarlarının Eserleri Özel Konserde Seslendirildi - Son Dakika


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