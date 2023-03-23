RTÜK'ün cezasına Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları isyan etti: Utanç verici - Son Dakika
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RTÜK'ün cezasına Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları isyan etti: Utanç verici

23.03.2023 15:58

RTÜK, kadına şiddet içeren sahnelerden ötürü Kızılcık Şerbeti dizisine ağır cezalar verdi. Katıldıkları yayında cezaya itiraz eden Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü Evrim Alasya, "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" ifadelerini kullanırken, Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" siteminde bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan dizinin başrol oyuncuları ise karar tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi. Dizide sert tavırlarıyla bilinen Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya ise "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev'i oynayan Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan izleme" diyerek sitem etti.

YORUMLAR (6)
  • Ozay Metin: ulan sokakta kadını dövene ceza yok tv de bunu yansıtana ceza var vah memleket vah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: ALLAH cezanızı verecek başlarım dizinize Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • FATİH ARSLAN: yasak kardeşimmm yasaaakkkkk Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti'nin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Nursema, tüm gerçekleri itiraf ediyor Kızılcık Şerbeti'nin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Nursema, tüm gerçekleri itiraf ediyor

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti, Evrim Alasya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün cezasına Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları isyan etti: Utanç verici - Son Dakika


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