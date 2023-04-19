RTÜK'ten büyük ceza alan Kızılcık Şerbeti'ne, Aile dizisinden destek geldi

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder ve Nejat İşler'in paylaştığı Aile dizisi dün akşam 7. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise aynı kanalda yer alan ancak RTÜK nedeniyle yayınlanmaya Kızılcık Şerbeti'ne verilen destek dikkat çekti.
Dizinin bir sahnesinde bir kişiden hesap sormak için halı sahaya giden İskoç ve Tugi, aralarından konuşurken Kızılcık Şerbeti'ne destek oldu. İşini hemen hallederek evine gitmek isteyen Tugi, "İşimizi çabuk halledelim benim akşam dizim var. Kızılcık Şerbeti" diyor İskoç da "O bu akşam mıydı? Kirvem hadi çabuk hadi" diyor.
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı.
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