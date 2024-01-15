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Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı - Son Dakika
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Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı

2016 yılında yaptığı kazada bir polisin şehit olmasına neden olan ve 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi\'nin kızıyla nişanlandı
15.01.2024 - 11:31,
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Başarılı yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında trafikte sollamaya yaparken karşı şeritten gelen polis aracına çarparak bir polisin şehit olmasına neden oldu. 8 ay cezaevinde yatan Rüzgar Çetin tahliye edildi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Çetin, Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

Tahliye olduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çetin'in kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirdi. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederek evlilik kararı aldı. Çift, önceki gün evde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in kullandığı otomobil, bir polis aracına çarpmıştı. Kazada 1 polis şehit olurken, 1 polis de yaralanmıştı. Alkol testini reddeden Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Rüzgar Çetin'in cezaevinde bulunduğu 8 aylık süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar vermişti.

Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
YORUMLAR (3)
  • Ali Kublay: Katil degilmiydi bu Yanıtla 28 0
  • tolga karabulut: BU ÜLKEDE ADALET HAK HUKUK SADECE ZENGİNE VAR BUNUN YAPTIGINI NORMAL VATANDAŞ YAPSA İÇERDEN CIKAMAZ KIMSE ADALETTEN BAHSETMESIN ! Yanıtla 14 1
  • mert çelik: serbestmiş işte yazıyor Yanıtla 4 0

Ahmet Nur Çebi, Sinan Çetin, Magazin, Son Dakika

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