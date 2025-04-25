Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı

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Dünyaca ünlü model Heidi Klum, New York sokaklarında rüzgarın ani hareketiyle açılan elbisesinin zor anlar yaşamasına neden olduğu bir günde, mahremiyetini korumak için büyük çaba sarf etti. Klum, profesyonelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve duruma espriyle yaklaştı. Öte yandan, Klum'un 15 yaşındaki kızı Lou, annesinden daha uzun boylu ve oldukça yetenekli bir genç kız olarak dikkat çekiyor.

25.04.2025 10:47  Güncelleme: 10:56
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Dünyaca ünlü model Heidi Klum, New York sokaklarında beklenmedik bir anın kahramanı oldu! 51 yaşındaki ünlü model, rüzgarın ani hareketiyle açılan elbisesinin zor anlar yaşamasına neden olduğu bir günde, mahremiyetini korumak için büyük çaba sarf etti.

Tek kollu siyah smokin elbisesi rüzgarla aniden aralandığında, Klum hemen yırtmacı kapatmaya çalıştı. Etrafında bulunan iki erkek gülümserken, Heidi de duruma espriyle yaklaşarak geniş bir tebessüm bıraktı. Zaten yıllarca iç çamaşırı ve mayo reklamlarında boy gösteren bir model olarak, böyle küçük bir kaza onu fazla tedirgin etmedi.

Fit ve bronz bacaklarını gösteren sivri topuklu ayakkabıları, siyah güneş gözlüğü ve pırlantalı küpeleriyle tam bir şıklık abidesi olan Klum, profesyonelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Özel hayatına gelince, 15 yaşındaki kızı Lou ile gündemde. Eski kocası Seal'dan olan Lou, annesinden daha uzun boylu ve oldukça yetenekli bir genç kız. Okulunda münazara turnuvalarına katılıyor, korodaki yerini alıyor ve sanat etkinliklerinde aktif rol oynuyor.

Heidi, kızının gelecekte çok başarılı olacağına inanıyor ve "Lou bir gün başkan bile olabilir" diyor. Ancak kızının şu an için modellik hayallerini ertelemesini istiyor. "Henüz 15 yaşındasın, acele etme" diyerek genç kızın zamanının henüz gelmediğini düşünüyor.

Klum ailesinin diğer çocukları da sanat ve medya dünyasına ilgi duyuyor. 20 yaşındaki Leni zaten moda dünyasında boy gösterirken, Henry ve Johan da modellik kariyerine adım atmaya hazırlanıyor.

Özetle, Heidi Klum sadece bir model değil, aynı zamanda dört başarılı çocuğun da gurur duyduğu bir anne konumunda.

Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı
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Son Dakika Magazin Rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü model iç çamaşırı görününce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tuna Han:
    imam hatipliler beğendi 6 18 Yanıtla
  • Szka788304:
    yeryüzünde iblisin ele geçirdiği bedenler var 6 2 Yanıtla
  • Haydar IŞIK:
    bunu haber diye yayınlayan kişiye yılın en klas haberini yapan editör vs diye bi ödül verin:)) abi nedir bu internet haberciliğindeki rezalet, bunların habercilikle alakası yok. ne mezunu bu çocuklar. bi 5n1k bile öğrenmemişler 3 0 Yanıtla
  • Imza5858:
    habere bak yaaa 2 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Amaçlarıda o zaten 1 0 Yanıtla
  • 12341234:
    heide Klum gibi Maşallah 1 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Aylardır bu haberi bekliyorduk bu sorunun içinde sizde galiba haber yapmak için aylardır bekliyor sunuz ama amacanıza ulaşmış sınız haber diye son dakika diye 0 0 Yanıtla
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