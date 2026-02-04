Saba Tümer\'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

2022 yılında görkemli bir düğünle evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir, 2025 yılının ekim ayında yollarını sessizce ayırmıştı. Boşanmanın ardından Beydemir, hem müzik çalışmaları hem de özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde eski eşine yazdığı şarkıyla gündeme gelen Beydemir, bu kez Saba Tümer'in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu.

"BANA HANIM DEME, SABA DE"

Program sırasında müzik listeleri ve popüler şarkılar üzerine değerlendirmelerde bulunan Ufuk Beydemir, sunucuya "Saba Hanım" diye hitap edince Saba Tümer'den anında uyarı geldi. Tümer, Beydemir'in sözünü keserek "Bana hanım deme, Saba de" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKIŞIKLI" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Saba Tümer'in program boyunca Beydemir'i oldukça yakışıklı bulduğunu açıkça dile getirmesi ve benzer yönlerine sürekli vurgu yapması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

"RESMEN YÜRÜMÜŞ ÇOCUĞA"

Programdan kesitlerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, Saba Tümer için "resmen yürümüş çocuğa", "direkt yürümüş", "aşırı yakışıklı", "çocuk çok yakışıklı, kadın haklı" gibi yorumlarda bulundu.