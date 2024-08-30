Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz\'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Saçları beyazlayan oyuncuyu gören hayranları "Yaşlanmışsın" yorumunu yaptı.

30.08.2024 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayınladığı döneme damga vuran günümüzde dahi izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, değişimiyle adından söz ettirdi.

Dizideki Polat Alemdar rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında eşi Nagehan Kaşıkçı işe boşanma sürecinde sorunlar yaşayan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır hiçbir projede yer almayan Şaşmaz, beyazlayan saçlarıyla sevenlerini şaşkın çevirdi. Oyuncunun son halini gören birçok hayranı "Sen de yaşlanmış Polat" yorumunu yaptı.

Necati Şaşmaz bir ara yaptığı açıklama Kurtlar Vadisi'ni yeniden çekeceklerini söylemiş ancak sonrasında bir gelişme yaşanmamıştı.

Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor
Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, Necati Şaşmaz, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 08:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement