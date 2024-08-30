Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz\'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi

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Yayınladığı döneme damga vuran günümüzde dahi izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, değişimiyle adından söz ettirdi.

Dizideki Polat Alemdar rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında eşi Nagehan Kaşıkçı işe boşanma sürecinde sorunlar yaşayan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır hiçbir projede yer almayan Şaşmaz, beyazlayan saçlarıyla sevenlerini şaşkın çevirdi. Oyuncunun son halini gören birçok hayranı "Sen de yaşlanmış Polat" yorumunu yaptı.

Necati Şaşmaz bir ara yaptığı açıklama Kurtlar Vadisi'ni yeniden çekeceklerini söylemiş ancak sonrasında bir gelişme yaşanmamıştı.