Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf! - Son Dakika
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf!

08.03.2022 03:26
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf!

Komedyen ve film yazarı Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisiyle Maximum Uniq Hall'de sahne aldı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in itirafı geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'de Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasındaydı.

Gösteriye annesi Nursel Sezen ve menajeri ile gelen Sezen, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TEMPO ARTACAK"

Basın mensuplarının "Sadakatsiz dizisi çok iyi gidiyor, neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sezen "Sadakatsiz devam ediyor, güzel gidiyor hatta değişiklikler de oldu. Tempo iyice artacak. Savaş başlıyor Sadakatsiz'de. Derin'in güçlü bir kadın olarak varolmasını çok istiyorum." dedi.

"MARİLYN MONROE'YU CANLANDIRMAK İSTERİM"

Son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olması üzerine muhabirlerin "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna Sezen "Bergen filmini çok merak ediyorum. Ben de Marilyn Monroe'yi oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim." yanıtını verdi.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf!
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf!
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf!

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Yasemin Sakallıoğlu, Marilyn Monroe, Melis Sezen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf! - Son Dakika


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