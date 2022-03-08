Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den Flaş İtiraf! - Son Dakika

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'de Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasındaydı.

Gösteriye annesi Nursel Sezen ve menajeri ile gelen Sezen, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TEMPO ARTACAK"

Basın mensuplarının "Sadakatsiz dizisi çok iyi gidiyor, neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sezen "Sadakatsiz devam ediyor, güzel gidiyor hatta değişiklikler de oldu. Tempo iyice artacak. Savaş başlıyor Sadakatsiz'de. Derin'in güçlü bir kadın olarak varolmasını çok istiyorum." dedi.

"MARİLYN MONROE'YU CANLANDIRMAK İSTERİM"

Son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olması üzerine muhabirlerin "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna Sezen "Bergen filmini çok merak ediyorum. Ben de Marilyn Monroe'yi oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim." yanıtını verdi.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.