Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?

Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile görüntülenen Burak Sergen, yine aynı kadın arkadaşı ile alışverişte görüntülendi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"

Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Boşanma sürecinin devam ettiğini belirten oyuncu "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI

Yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

Burak Sergen, Sadakatsiz'in 19 0cak itibarıyla yeni bölümleriyle ekranlarda olacağının müjdesini de verdi.

Burak Sergen, Gizem adındaki kız arkadaşıyla geçtiğimiz ay ilk kez Beyoğlu'nda görüntülenmişti.

Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğramıştı.