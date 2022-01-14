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Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı? - Son Dakika

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?

14.01.2022 23:15
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?

Eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğrayan Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir market çıkışı adının Gizem olduğu öğrenilen kendisinden yaşça küçük kız arkadaşı ile görüntülendi. Kadının arkadaşı olduğunu söyleyen Sergen, aşka kapılarını kapatmadı. İhanetin sorulduğu Sergen, "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile görüntülenen Burak Sergen, yine aynı kadın arkadaşı ile alışverişte görüntülendi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"

Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Boşanma sürecinin devam ettiğini belirten oyuncu "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI

Yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

Burak Sergen, Sadakatsiz'in 19 0cak itibarıyla yeni bölümleriyle ekranlarda olacağının müjdesini de verdi.

Burak Sergen, Gizem adındaki kız arkadaşıyla geçtiğimiz ay ilk kez Beyoğlu'nda görüntülenmişti.

Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğramıştı.

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı?
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Devlet Tiyatroları, Burak Sergen, Boşanma, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yeni aşka mı yelken açtı? - Son Dakika
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