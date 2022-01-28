Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde

Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi Uğur Can B. ve Gökhan K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Sabah'ın haberine göre; polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.
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