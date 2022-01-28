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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde

28.01.2022 00:13

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor.

Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ALACAK MESELESİNDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde

KURŞUN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ATARDAMARINA İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi Uğur Can B. ve Gökhan K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde

DREJ ALİ VE ADAMLARI ARANIYOR

Sabah'ın haberine göre; polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Polis, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde - Son Dakika
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