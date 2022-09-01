Ece Erken ve Benan Kocadereli Cephesinde Flaş Gelişme!

Ece Erken 'in ocak ayında kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 'nun cinayet davası halen devam ederken eski eş Benan Kocadereli'nin mal yarışına girmesi krize neden oldu. Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş bunun üzerine bir programda kayınbiraderine "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" ifadesinde bulunmuştu. Sonrasında Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli, bir programda Ece Erken için asıl mal kaçıranın kendisi olduğunu söyleyince Erken, Kocadereli hakkında vakit kaybetmeden şikayette bulundu.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı bir saldırıyla öldürülmesinden bu yana Erken'in hayatında çalkantılar bitmiyor. Öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilen Ece Erken bir programda kayınbiraderine "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunu yapmıştı. Bunun ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski Benan Kocadereli bir magazin programına bağlanarak, "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine Ece Erken avukatları aracılığıyla Benan Kocadereli'den şikayetçi oldu.

Ünlü sunucu bu açıklama sonrasında, "Böyle bir cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek" dedi ve avukatları aracılığı ile şikayette bulunarak Benan Kocadereli'den davacı oldu. Ece Erken'in avukatı konuyla ilgili "Kocadereli, katıldığı programda 'Asıl mal kaçıran başka birisi' şeklinde mesaj atmış ve haber yorumcuları da müvekkilimiz Ece Erken'i ima etmiştir. Müvekkilimiz bundan aylar önce müteveffa eşinin mirasını reddettiğini bildirmiş ve sadece eşinin katillerinin peşinde olacağını bildirmiştir. Şüpheli, bir magazin programı aracılığıyla yaptığı açıklamalarla, sanki müvekkilimiz reddi miras yaptığı eşinin hayat sigortasından elde ettiği paraya talip olduğu yönünde kanaat oluşturmaya çalışmakta, müvekkilimizin kamuoyu önünde küçük düşmesi için çaba göstermektedir" ifadelerinde bulundu.