Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım - Son Dakika
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Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

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Türk sanat müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman, yine samimi ve doğal tavırlarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, İstanbul trafiğine olan isyanını metroda çektiği bir video ile sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımıyla gündem olan Soyman, ''Trafiklerden fenalık geliyor içime. Halka karışmayı seviyorum'' ifadelerini kullandı.

18.04.2025 08:44  Güncelleme: 08:52
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Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Safiye Soyman halka karıştı. Ünlü şarkıcı, İstanbul metrosunda seyahat ederken çektiği bir videoyu paylaşarak toplu taşımayı tercih etmesinin nedenlerini açıkladı.

"BEŞİNCİ DENEYİMİM"

"Ben insan değil miyim? Tabii ki bineceğim!" diyerek metro kullanmayı tercih ettiğini açıklayan Soyman, trafik çilesine dayanamadığını belirtti. Soyman, "Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Bu benim sayılı beşinci deneyimim ama her defasında daha çok seviyorum. Halka karışmayı seviyorum. Trafikten fenalık geliyor. Önemli olan rahatlık ve çabukluk," sözleriyle toplu taşımanın keyfini çıkardığını dile getirdi.

Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

15 DAKİKADA OSMANBEY'E GİTTİ

Soyman, metro sayesinde İstanbul'un trafik karmaşasından kaçmayı başardığını söyledi. "Osmanbey'e gitmem gerekiyordu. Navigasyon bir buçuk saat gösteriyordu ama metroyla 15 dakikada oradaydım. Kızım Ümran ile birlikte rahat bir yolculuk yaptık. Vallahi harikaymış!" dedi. Takipçileri, Safiye Soyman'ın bu paylaşımını takdirle karşıladı.

Safiye Soyman\'ın tercihi toplu ulaşım
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Son Dakika Magazin Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yelloz Kız:
    bu 80 lik soytarı kimin umurunda? 13 28 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Kibir yapmayan insanları çok seviyorum. İyi ki varsın ablamız 24 7 Yanıtla
  • Ahmet Karahan:
    Teyze halka karışmayı seviyormuş , görende prenses zanneder :)))) lütfen bizi önemsiz kişiler ile vakit kaybettirmeyin , daha etkili haber bekliyoruz 19 6 Yanıtla
  • Suat Aktaş:
    Toplu şeylere fazla heves etmesin 8 11 Yanıtla
  • aragorn:
    MANTIKLI BENCE ÜNLÜ YADA ÜNSÜZ FARKETMEZ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BUN SEBEPLER İÇİN YAPILDI ZATEN 5 1 Yanıtla
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