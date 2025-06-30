Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk, yaz tatili için gittikleri Bodrum'da karşılaştıkları yemek fiyatları karşısında deyim yerindeyse küçük dilini yuttu. Sade bir menüyle büyük bir sürpriz yaşayan ikili, Bodrum'daki bazı mekanlarda yaşanan fahiş fiyatlara isyan etti.
Faik Öztürk, misafir olarak ağırlandıkları mekânda yalnızca iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini, ancak bu menü için tam 18 bin TL hesap çıkarıldığını belirtti. Duruma tepki gösteren Öztürk, "Çok pahalıydı. Bodrum öyle bir yer değil, her keseye uygun yemek yenecek yerler var. Bodrum'un adını yanlış çıkartmasınlar. Çünkü Bodrum'un esnafı da bu durumdan etkileniyor" ifadelerini kullandı.
Safiye Soyman da yaşadıkları bu durumu şaşkınlıkla anlattı. Soyman, ikram olarak sunulan bu sade menüye böylesine yüksek bir bedel biçilmesini kabul edemediklerini belirterek şöyle konuştu,"Biz oraya konuk olarak gittik. Masada öyle abartılı bir şey yoktu. Hesap geldiğinde adeta donup kaldık. Gerçekten çok şaşırdık."
Son Dakika › Magazin › Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi - Son Dakika
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