Safranboluspor'dan Şampiyonluk ve Evlilik Teklifi
10.05.2026 23:16
Safranboluspor, Eskipazar'ı yenerek şampiyon oldu, futbolcu Berkay Akçin evlenme teklif etti.

KARABÜK 1'inci Amatör Lig Play-Off final mücadelesinde Eskipazar Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Safranboluspor futbolcusu Berkay Akçin şampiyonluk kutlamasında kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Genç kız evlilik teklifini kabul etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan Karabük 1'inci Amatör Lig Play-Off final mücadelesinde Safranboluspor, Eskipazar Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutlayan Safranboluspor'da futbolcu Berkay Akçin,sahada kız arkadaşı Zeynep Ünlü'ye diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Zeynep Ünlü evlilik teklifini kabul etti. Takım arkadaşları Berkay Akçin ve Zeynep Ünlü'yü tebrik etti.

Kaynak: DHA

