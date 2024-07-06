Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

Şahan Gökbakar, Merih Demiral\'a verilen cezadan dolayı UEFA\'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

Komedyen Şahan Gökbakar, UEFA Disiplin Kurulu'nun bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç cezasına öfke kusarak ''Çocuk Türk ve sevincini bozkurtla yapmış. Kime ne ya? Hadi lan oradan, İkiyüzlü UEFA'' dedi.

06.07.2024 11:55
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UEFA, Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı bozkurt işareti nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Günlerdir dünya gündemine yer alan konuya bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"İKİYÜZLÜ UEFA"

X hesabından yaptığı paylaşımda Demiral'a verilen cezaya öfke kusan Şahan Gökbakar'Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini bozkurtla yapmış. Kime ne ya? 2 maç men nedir kardeşim? UEFA resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takıma karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20 bin avro ceza. Hadi lan oradan! İkiyüzlü UEFA! Shame on you (Yazıklar olsun sana)" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ MEN CEZASI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA da milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü

Şahan Gökbakar, Merih Demiral, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: BUGÜN GÜNLERDEN TÜRKİYE 22 1 Yanıtla
  • Yusuf Miral: nasıl oldunda savundun sende böyle şeyler olmazdı başına güneş geçmiş herhalde. 3 13 Yanıtla
    ferhat eser: yaprak sarması bi susun be oğlum herseyi eleştirmeyi bırakın artık 8 3
  • Hidir Akbaba: Ferhat eser uyanmis. Gunaydin ferhat hadi mesai basladi. Sektirmeden tum haberlerin altina engin yorumlarini tum Türkiye sabirsizlikla bekliyor:))) 6 5 Yanıtla
    ferhat eser: hidir ciddi ol biraz ciddi yaş kaç senin ? 3 1
  • Koray ERDOGAN: Uefa eminim bu eleştiriye kulak verecek 2 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Ciddi ciddi Ferhat eser hayranı olmaya başladım. Sabah olsun da yorumlarıni okumak için sabırsızlanıyorum. 2 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: sayın Ferhat Eser, artık haberleri senin yorumlarını okumak için takip ediyoruz 1 0 Yanıtla

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