Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı

14.12.2022 09:35

Şahan Gökbakar, yayınlanan yeni filmi Recep İvedik 7'nin ardından "Celal ile Ceren" filmi benzeri bir dizi çekecek. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yapacağı 8 bölümlük dizi Disnep Plus'ta yayınlanacak.

Şahan Gökbakar'ın uzun zamandır merakla beklenen filmi Recep İvedik 7, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ta yayınlandı. Gökbakar'dan kısa sürede büyük ilgi gören filmin ardından bir müjde daha geldi.

CELAL İLE CEREN TADINDA BİR DİZİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökbakar filmin hemen ardından bir de dizi film film hazırlıyor. Henüz ismi netleşmeyen dizi Gökbakar'ın 2013 yapımı "Celal ile Ceren" tadında olacak. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Recep İvedik 7 ile çok konuşulacak Şahan Gökbakar bu sefer de dizi çekecek
Celal ile Ceren filminden

ECE VE ERDAL'IN HAYATI ANLATILACAK

Dizide eğitimli, kültürlü bir kadın olan Ece ile kendisine son derece zıt özelliklere sahip eşi Erdal'ın renkli hayatı esprili bir dille anlatılacak. Çiftin ailesi, mahalle arkadaşları da dizide yer alacak. Ayrıca magazin programları yorumcuları, ünlü restoranların fenomen sahipleri de bu dizide yer alacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan dizide Gökbakar'a kimin eşlik edeceği ise henüz bilinmiyor.

Recep İvedik 7 ile çok konuşulacak Şahan Gökbakar bu sefer de dizi çekecek
Recep İvedik 7 ile çok konuşulacak Şahan Gökbakar bu sefer de dizi çekecek
YORUMLAR
500
Recep İvedik 7 hakkında 'İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım' yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı Recep İvedik 7 hakkında 'İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım' yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de

Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:32 ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık
09:13 Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı
09:11 Taliban'ın Afganistan'ın başkentine koyduğu sıra dışı dünya küresi tepki çekti
09:09 Milyonların gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İlk rakamlar telaffuz edilecek
08:49 Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık
08:45 Bakan Soylu, uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarındaki son durumu aktardı: 300'den fazla gözaltı var
08:32 Seren Serengil, Hadise'nin makyajsız pozlarını topa tuttu! Kurbağa Kermit'e benzetti
08:26 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik
01:26 Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatları yüzde 36 zamlandı
00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Sadettin Hülagü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 10:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement