Sahile yüzerek ulaşmaya çalışan ünlü yazarı, Tuğba Özay kurtardı - Son Dakika
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Sahile yüzerek ulaşmaya çalışan ünlü yazarı, Tuğba Özay kurtardı

20.07.2022 08:22

Kınalıada'da yapılan bir festivale giden isimlerden biri olan yazar Derman Aksoy, sahile yüzerek gitmek istedi. Ancak, Aksoy boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Tuğba Özay'ın denize atlayarak müdahale etmesiyle tehliken kıl payı dönüldü.

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy, tekneyle Kınalıada'da yapılan bir festivale katıldı. Festivalin yapılacağa koya demir atan grup, teknede bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı. Ece Gürsel ile teknede habersiz samimi görüntüler veren Aksoy, sahile yüzerek gitmeye çalışınca az kalsın canından oluyordu.

TUĞBA ÖZAY DURUMU FARK EDİNCE DENİZE ATLADI

Ayağına kramp giren Aksoy'un önce şaka yaptığını düşünen grup eğlenmeye devam ederken Tuğba Özay bir terslik olduğunu anlayıp denize atladı. Tuğba Özay'ın denize atlamasıyla teknede bulunan Serkan Tut da ardından denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Derman Aksoy'u suyun dibinden çıkartarak hayata döndürdü. Tekneye çıkartılan Aksoy, Tuğba Özay'ın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadan tehlikeyi ucuz atlattı.

Yaşanan korkunç olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derman Aksoy, "Denizdeki tehlike öncesi her şey gayet güzeldi. Beyaz deniz atlı prensesim Tuğba Özay" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay, boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı hayata döndürdü
Tuğba Özay, boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı hayata döndürdü
Tuğba Özay, boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı hayata döndürdü
Tuğba Özay, boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı hayata döndürdü
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Kaynak: Snob Magazin

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahile yüzerek ulaşmaya çalışan ünlü yazarı, Tuğba Özay kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahile yüzerek ulaşmaya çalışan ünlü yazarı, Tuğba Özay kurtardı - Son Dakika
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