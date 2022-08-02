Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam çıktığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince skandal bir harekete imza attı. Getirilen şampanyayı beğenmeyen Akalın, elindeki kadehi garsonun başından aşağı döktü.
Olay Az'ın yayınladığı videoda, şampanyayı garsonun başından aşağı döktükten sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içiyor. Akalın'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerin ardından Twitter gündemine oturan Demet Akalın, adeta linç ediliyor. Onlarca insanın önünde garsonun gururunu kırdığı söylenen şarkıcı için "Para seni bozmuş", "Sen ne sanatçısın ne de insan" ve "Bir insanı tanımak istersen çalışanlara olan tavrına bakın" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika