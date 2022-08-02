Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor

02.08.2022 08:30

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gelen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı boşalttı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Akalın'a çok sayıda tepki geldi. Akalın için, "Sonradan görmesin, yazıklar olsun" gibi eleştiriler paylaşıldı.

Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam çıktığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince skandal bir harekete imza attı. Getirilen şampanyayı beğenmeyen Akalın, elindeki kadehi garsonun başından aşağı döktü.

GETİRİLEN İÇKİYİ KAFASINA DİKLEDİ

Olay Az'ın yayınladığı videoda, şampanyayı garsonun başından aşağı döktükten sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içiyor. Akalın'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

LİNÇ EDİLİYOR

Görüntülerin ardından Twitter gündemine oturan Demet Akalın, adeta linç ediliyor. Onlarca insanın önünde garsonun gururunu kırdığı söylenen şarkıcı için "Para seni bozmuş", "Sen ne sanatçısın ne de insan" ve "Bir insanı tanımak istersen çalışanlara olan tavrına bakın" yorumları yapıldı.

İşte Demet Akalın için yapılan bazı paylaşımlar...

İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor
İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor
İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor
Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
YORUMLAR
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Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin Demet Akalın, kendisine gelen şampanyayı beğenmeyince garsonun kafasından aşağı döktü Demet Akalın, kendisine gelen şampanyayı beğenmeyince garsonun kafasından aşağı döktü

Demet Akalın, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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