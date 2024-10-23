Sahne Tozu Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sahne Tozu Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı

Sahne Tozu Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı

Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen ve ünlü oyuncularla 20. sanat yılını güzel bir kutlama ile geçirdi.

23.10.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2005 yılında Çağlar İşgören tarafından kurulan ve sanat danışmanlığını duayen tiyatrocu Haldun Dormen'in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, 20. sanat yılına görkemli bir giriş yaptı. İzmir'de gerçekleşen organizasyonda Haldun Dormen'in yanı sıra ünlü oyuncular da yerini aldı.

Sanat Danışmanlığını usta tiyatrocu Haldun Dormen'in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, 20'inci sanat yılını İzmir'de bir otelde kutladı. 2005 yılından bu yana gittikçe büyüyen ve perdelediği oyunlarla İzmirli tiyatroseverlerin gönlünde taht kuran Sahne Tozu Tiyatrosu'nun 20'inci yıl kutlamasına, tiyatronun sanat danışmanlığını yapan Haldun Dormen, Selçuk Yöntem, Levent Üzümcü, Sema Sarper ve Mehmet Sarper, Oya Başak, Bige Kırca, tiyatro oyuncuları ve öğrencileri ile tiyatro dünyasının emektarları katıldı. Kutlamanın başında söz alan Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, 2005 yılında tiyatroyu nasıl kurduğunu ve Haldun Dormen ile tanışma hatıralarını anlattı. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun daha da büyüyerek gelecek yıllarda da kutlamaları gerçekleştireceğini amaçladıklarını söyleyen İşgören, geceye katılan tüm tiyatro camiasına da teşekkürlerini sundu.

"Umuyorum ki, bunun 40'ıncı, 60'ıncı, 70'inci yılını da kutlarız"

Gecede konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu kurucuu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, tiyatroda 'Dormen Ekolü'nü devam ettirerek tiyatronun ileriki yıllarda da yıldönümü kutlamalaını gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. İşgören, "Ben canı gönülden çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bir şeyi istemek gerekli ama isterken güzel istemek gerekli. Ben kalpten çok istediğimi düşünüyorum. Sevgili dostlarımla birlikte İzmir'den Türkiye'ye elimizden geldiğince gayretle tiyatro yapmayı çok istedik. Bunu isterken de bir şeyleri öğrene öğrene, taş üstüne taş koya koya yapmaya çalıştık. Bunun için de bundan tam 20 yıl önce, Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından biri olan Haldun Dormen ile tanışma fırsatı buldum ve kendisine bu dileklerimi ilettim. Tanrı'ya şükürler olsun ki o gün bugündür birlikteyiz. Tiyatromun 20 yıldır başında sanat yönetmenliği yapıyor. Benim en büyük amacım, profesyonel oyuncularımla, öğrencilerimizle, seyircilerimizle birlikte Dormen Ekolü'nü ülkemizde devam ettirmek. Umuyorum ki, bunun 40'ıncı, 60'ıncı, 70'inci yılını da kutlarız. Türkiye Cumhuriyeti'nin neresinde tiyatro varsa ülkemiz insanlarından sahip çıkmasını istiyorum. Tiyatromuza nice yıllar diliyorum ve Haldun Dormen'e, Göksel Kortay'a, Selçuk Yöntem'e ve nice güzel ustalarıma teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor"

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun 20'inci yıl kutlamasında konuşan duayen oyuncu Haldun Dormen, "Sahne Tozu Tiyatrosu'nu 20 yıl önce Çağlar ile beraber kurduğumuz için çok mutuyum. İnşallah, ben olmasam da bu tiyatro 50. yılını da kutlayacak. Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor. Bunu gördüğüm için de çok mutluyum" ifadelerine yer verdi. Usta oyuncu Selçuk Yöntem, "Tiyatroyla uğraşmak çok meşakkatli ama çok da güzel bir duygu. Sahne Tou Tiyatrosu'nun 20. yılını kutluyorum. Dönüp baktığımızda bunun yarıdan fazlasındaki dönemde ben de varım. Hem öğrenci yetiştirme, hem topluma tiyatroyu sevdirme hem de büyükleriyle sanat hayatlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Levent Üzümcü, Vural Çelik'i andı

İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ünlü oyuncu Levent Üzümcü ise Sahne Tozu Tiyatrosu'nun 20'inci sanat yılını kutlarken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve bir dönem Avrupa Yakası dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Vural Çelik'i andı. Üzümcü, "Bir özel tiyatronun 20. yılını doldurabilmesi çok özel bir şey. Hem de kültür ve sanatın merkezi olarak görülmeyen bir yerde bunu başarabilmesi çok özel bir durumdur. En azından bu çabalarından bile tebriği fazlasıyla hak ediyorlar. Ben Vural'ı çok iyi tanıyorum, çok iyi bir insandı. Ölüm galiba istediğin zaman birini arayamamak. Onu özleyecek olmak çok koyuyor insana. Vural ancak biz öldüğümüzde ölecek; umarım uzun ömürlü olur" sözlerine yer verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tiyatro dünyasının iki usta ismi Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, müzik eşliğinde karşılıklı oynaması renkli görüntüler oluşturdu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Haldun Dormen, Kültür Sanat, Etkinlikler, Magazin, Eğitim, izmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahne Tozu Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sahne Tozu Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.