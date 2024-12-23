Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.
Bu sezon Fenerbahçe'ye dönen ve performansıyla taraftarlardan eleştiri alan Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkan, Hazal Çağlar ikilisinden ilk fotoğraf geldi.
Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.
İşte o kareler;
Son Dakika › Magazin › Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu - Son Dakika
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