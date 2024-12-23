Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu - Son Dakika
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Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların eleştirilerine maruz kalan Samet Akaydın ve Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ikili romantik pozlarla ilişkilerini duyurdular.

23.12.2024 10:13  Güncelleme: 10:28
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Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

Bu sezon Fenerbahçe'ye dönen ve performansıyla taraftarlardan eleştiri alan Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkan, Hazal Çağlar ikilisinden ilk fotoğraf geldi.

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.

İşte o kareler;

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu
Samet Akaydın ve Hazal Çağlar aşklarını duyurdu
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu

Samet Akaydın, Hazal Çağlar, Gönül Dağı, Fenerbahçe, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kazım Özkan:
    al buyur paranın gücü bu olsa gerek değilse kim aşık olur bu maymuna 16 7 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    Fenerden git de kimle ne yapıyorsan yap 11 2 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    olum bari o işte başarılı ol 7 1 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    beceremez o ilişkiyi yürütmeyi… (yan pas, geri pas’tan başka bişey bilmiyo, onu da beceremiyo…) 5 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    süperlik Devi olarak habere başlanmasıda bi garip 4 2 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Demek buradada inişli çıkışlı performans sergiyiyor :) 4 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    samet iyisin haa 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    aslan aslan 0 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    para her kapiyi acar.. 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    kıza yazık olmuş allah yardım etsin geri pasları çok kötü 0 0 Yanıtla
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