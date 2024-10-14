Gösterişli hayatlarıyla tanınan Engin ve Dilan Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak magazin dünyasını sarstı. Bu olayın ardından, benzer içerikler paylaşan Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı ve çiftin güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı.
Polatların tutuklanmasının ardından, Öz çifti de tutuklanma korkusuyla şatafatlı paylaşımlarına ara vermek zorunda kaldı. Özlem Öz'ün yer sofrasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyordu.
Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından, Özlem Öz ile olan takipleşmeleri dikkat çekmeye devam ediyordu. Ancak yeni bir gelişme yaşandı: Öz, Dilan Polat'ı takipten çıktı.Dilan Polat'ın ise Özlem Öz'ü hâlâ takip ettiği görmesi dikkatlerden kaçmazken bu durum, ikilinin ilişkisi hakkında yeni spekülasyonlara yol açarak takipçileri arasında merak uyandırdı.
Son Dakika › Magazin › Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor - Son Dakika
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