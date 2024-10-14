Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor - Son Dakika
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Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının şaibeli fenomenlerin bir araya geldiği şampiyonlar ligi masasının bir isimleri Tayyar ve Özlem Öz çifti güzellik merkezlerine atanan kayyum sonrası sessizliğe bürünmüştü. Çift, Polatlar'ın tahliyesinin ardından da bu sessizliklerini korurken Özlem Öz'ün Dilan Polat'ı aniden takipten çıkması, dikkat çekti, Polat, Öz'ü hala takip ediyor.

14.10.2024 08:25
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Gösterişli hayatlarıyla tanınan Engin ve Dilan Polat, 5 Kasım'da tutuklanarak magazin dünyasını sarstı. Bu olayın ardından, benzer içerikler paylaşan Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı ve çiftin güzellik merkezlerine kayyum atanmıştı.

POLATLARIN ARDINDAN PAYLAŞIMLARINA ARA VERDİ

Polatların tutuklanmasının ardından, Öz çifti de tutuklanma korkusuyla şatafatlı paylaşımlarına ara vermek zorunda kaldı. Özlem Öz'ün yer sofrasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

ÖZLEM ÖZ'DEN DİLAN POLAT'A BEKLENMEDİK HAMLE

Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından, Özlem Öz ile olan takipleşmeleri dikkat çekmeye devam ediyordu. Ancak yeni bir gelişme yaşandı: Öz, Dilan Polat'ı takipten çıktı.Dilan Polat'ın ise Özlem Öz'ü hâlâ takip ettiği görmesi dikkatlerden kaçmazken bu durum, ikilinin ilişkisi hakkında yeni spekülasyonlara yol açarak takipçileri arasında merak uyandırdı.

Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor

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Son Dakika Magazin Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor - Son Dakika

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