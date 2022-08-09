Ayhan Sicimoğlu'nu Şaşırtan Güzellik

Ivana Sert'in eşi Sezer Dermenci'nin ev sahipliğini yaptığı gecede misafirler caz ezgileri eşliğinde lezzet, sanat ve keyif dolu bir gün geçirdi. Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu'nun muhteşem performansıyla renklenen gecede davetliler şef Serkan Anavatan'ın sunduğu lezzerlerle hem eşsiz bir gastronomik deneyim yaşadı hem de mekanın harika atmosferinde doyasıya eğlendiler.

Ayhan Sicimoğlu yıllar sonra karşılaştığı Ivana Sert'i görünce ise adeta şaşkınlık yaşadı. Yıllar geçse de doğal güzelliğini koruyan Sert'e hayran kalan Sicimoğlu, "Maşallah harika gördüm. Yıllar sana hiç uğramamış" diyerek iltifat etti.

42 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartan bir çocuk annesi Sert, sarı payetli mini elbisesiyle davette göz kamaştırdı.