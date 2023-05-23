Sanatçı Erol Evgin, 28 Mayıs çağrısı yaptı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın - Son Dakika
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Sanatçı Erol Evgin, 28 Mayıs çağrısı yaptı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın

23.05.2023 11:15

Sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ülkede yaşanan sorunlarla ilgili de konuşurken, "Yurdunu seven herkese sesleniyorum, 'Bir oydan ne olur?' demeyin. Oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Sesi ve kişiliğiyle her daim alkış toplayan usta sanatçı Erol Evgin, 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

"YURDUMUZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR, OYUNUZU KULLANIN"

Her vatandaşın görevini yerine getirerek oy kullanması gerektiğini söyleyen Erol Evgin, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. 'Bir oydan ne olur?' demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.

Sanatçı Erol Evgin'de 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın

14 Mayıs'ta oyunu kullanarak sandık başında poz veren Erol Evgin, o anları da Instagram hesabından yayınlayarak "Oylarımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" demişti.

Sanatçı Erol Evgin'de 28 Mayıs çağrısı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın
YORUMLAR (3)
  • Ahmet Gurcan: İYİKİ HANGİ PARTİYE OY VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEMİŞ. ALLAH MUHAFAZA BİREDE DİĞER SANATÇILAR GİBİ BİRDE PARTİ İSMİ VERSEYDİ LİNÇ YERDİ ......! Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Biz oyumuzu tayp abiye vererek gelecegimize sahip çıkıyoruz Cevap Yaz 69 19 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: salgın hastalık ve dogal felaketler karşısında hükümet zayıfmı kalıyor. chp ve muhalefet demokratik mi. devamlı boşanan, hertür cinselligi herkesin önünde yaşayan sanatçılar bu topluma iyi örnek olabilirmi de onların istedigine oy atayım. Cevap Yaz 58 11 Yayından Kaldır
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Erol Evgin, 14 Mayıs, Ekonomi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Erol Evgin, 28 Mayıs çağrısı yaptı: Oyunuzu kullanın, geleceğinize sahip çıkın - Son Dakika


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