Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

SANATÇI Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine geçen 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, bu akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
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