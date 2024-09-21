Sanatçı Metin Arolat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sanatçı Metin Arolat Hayatını Kaybetti

Sanatçı Metin Arolat Hayatını Kaybetti

Metin Arolat, sahne aldığı sırada fenalaşarak 52 yaşında hayatını kaybetti.

21.09.2024 04:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KADIKÖY'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Arolat, hayatını kaybetti.

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başlarken, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Arolat, bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönüp Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Karavan", "Yine Bir Başıma", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Kabul Et" gibi albüm çalışmalarına imza atan Metin Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde de yönetmenlik yaptı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Metin Arolat, 3-sayfa, Magazin, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Metin Arolat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 04:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sanatçı Metin Arolat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement