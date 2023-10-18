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Sanatçı Soner Olgun'dan çok konuşulacak itiraf: Bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum - Son Dakika

Sanatçı Soner Olgun'dan çok konuşulacak itiraf: Bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum

Son Güncelleme: 18.10.2023 16:57

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta sanatçı Soner Olgun, kadına ve çocuğa şiddet başta olmak üzere birçok nedenden dolayı toplumun bireyi olmaktan nefret ettiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sanatçı Soner Olgun oldu. Popüler olmayı tercih etmediğini ve birçok nedenden dolayı aleme küstüğünü söyleyen Olgun, "Bazen bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum" itirafında bulundu.

"HİÇBİR VASFI OLMAYAN İNSANLARIN MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR"

Güçlü sesi ve şarkılarına rağmen popüler olmayı tercih etmediğini söyleyen Olgun, Popüler olmayı becerebilme işi bende yok. Hiçbir vasfı niteliği olmayan insanların popüler olması korkutuyor. Sosyal medyanın gelişiminden dolayı artık hiçbir vasfı olmayan insan Instagram'da 5-10 milyon kişi tarafından takip edilebiliyor. Dinleyicim beni kaybetmiyor çok şükür" dedi.

Sanatçı Soner Olgun'dan çok konuşulacak itiraf: Bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum

"ALEME KÜSTÜĞÜM İÇİN KENDİ ADAMA ÇEKİLDİM"

Yıllardır yaşadığı ve gördüğü bazı durumlardan dolayı aleme küs olduğunu söyleyen Soner Olgun, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni şarkım 'Alıştım' için çok güzel tepkiler aldım. Şahane bir iş olduğunu düşünüyorum. Bir sürü nedenden dolayı aleme küsersin, kendinle barışman şarttır. Aleme küsmek için de çok gerekçem var. Alemden çok umutluydum ama alemden bir umut çıkmadı. Onlara küstüm sonra da kendi adama çekildim."

"BAZEN BU TOPLUMUN BİREYİ OLMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

"Sevgide eksiğiz, ilişkide eksiğiz, hala kadın öldürüyoruz, dövüyoruz, hala çocuk dövüyoruz. Bunlar beni aleme küstürecek nedenler. Hayvanlara eziyet ediyoruz hatta öldürüyoruz. Bazen bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum. Hiçbir şey yapamamanın çaresizliğinden dolayı küstüm. Bir insanın en büyük ızdırabıdır. Bir sürü olumsuz şey var ve ben engelleyecek bir şey yapamıyorum. Çaresiz kalıyorum, çok kırıcı bir şeydir. Bu yüzden dolayı süper güçlerimin olmasını çok isterdim. Hayatımda bir şifacı olmak iki de Süperman olmak istedim. Şifacı olsaydım elimden geldiğince herkes sağlık konusunda yardımcı olmak isterdim. Çok insan çaresizlik için ölüp gidiyor ya da sürünüyor."

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Son Dakika Magazin Sanatçı Soner Olgun'dan çok konuşulacak itiraf: Bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Soner Olgun'dan çok konuşulacak itiraf: Bu toplumun bir bireyi olmaktan nefret ediyorum - Son Dakika
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