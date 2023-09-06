Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak - Son Dakika

Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak

Son Güncelleme: 06.09.2023 13:48

Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacağını söyledi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kuru Fasulye Festivali, 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar konser verdi. Konser sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yudum, belediye başkanı adayı olacağını söyledi.

"BURAYA ADAY OLUYORUM"

Tufanbeyli Belediye Başkanı Avukat Remzi Ergü'den beste aldığını ve çok beğendiğini belirten Yudum, "Belediye başkanınızı biliyorsunuz. Zamanında avukat olmuş, ayrıca da bir besteler yapıyor. Aklınız hayaliniz durur. Öyle bir beste yazıp bestelemiş ki duyar duymaz sahiplendim onu ve şu anda aranjeleri başlıyor. Kendi kendime dedim, madem sen bizim mesleğe el attın, ben de buraya belediye başkanı adayıyım. Ben de buraya aday oluyorum. Bizim meslek elden gidiyor" dedi.

ERGÜ: HALK SEÇERSE BAŞKAN DA OLURSUNUZ

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Remzi Ergü, "Eğer halk seçerse Yudum Hanım başkan da olursunuz" dedi. Sanatçı Yudum ve Başkan Ergü konuşmaların ardından sahnede konser verdi. Konser sonunda Başkan Ergü, sanatçıya yöreye ait kuru fasulye, çiçek ve kilim hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sanatçı Yudum Tatar, Tufanbeyli Belediye Başkanlığı'na aday olacak - Son Dakika


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