Hollywood'un ünlü çiftlerinden Sarah Michelle Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 17 yaşındaki kızları Charlotte, Las Vegas'ta katıldığı kırmızı halı etkinliğinde annesiyle birlikte objektiflere poz verdi. Topuklu ayakkabı giymesine rağmen annesinden belirgin şekilde uzun görünen Charlotte, tarzıyla dikkat çekti. Genç kızın oyunculuk kariyerine adım atmaya hazırlandığını açıklaması da gecenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

KIRMIZI HALIDA ANNE-KIZ POZU

Sarah Michelle Gellar ve kızı Charlotte, cuma akşamı Las Vegas'ta düzenlenen People ve InStyle Drive-By Party etkinliğine katıldı. Siyah deri ceket, mini etek ve çizmeleriyle dikkat çeken Charlotte, annesiyle birlikte kırmızı halıda poz verdi. Siyah ışıltılı mini elbise tercih eden 49 yaşındaki Gellar ise topuklu ayakkabı giymesine rağmen kızının yanında daha kısa kaldı. Anne-kızın uzun dalgalı saçları ve siyah kombinleriyle uyumlu bir görünüm sergilediği gecede, el ele poz vermeleri de dikkat çekti.

OYUNCULUK HAYALİ İÇİN HAZIRLANIYOR

People dergisine konuşan Charlotte, anne ve babasının izinden giderek oyuncu olmak istediğini belirtti. Haftalık oyunculuk dersleri aldığını söyleyen 17 yaşındaki genç kız, oyunculuğun en sevdiği şey olduğunu ve kariyerine mümkün olan en kısa sürede başlamayı umduğunu dile getirdi.

Sarah Michelle Gellar ise kızının, kendisiyle eşi Freddie Prinze Jr.'ın sektöre ilk adım attıklarında birlikte çalıştıkları oyunculuk koçundan eğitim aldığını açıkladı.

ANNESİNDEN OYUNCULUK İÇİN ŞARTLI DESTEK

Gellar, kızının oyunculuk yapma isteğine karşı çıkmadığını ancak evlerinde yaşadığı sürece kamera karşısına geçmesini istemediğini daha önce açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Charlotte'un bir sette bulunmasına engel olmayacağını ancak kamera önüne geçmeden önce mesleğin inceliklerini öğrenmesini istediğini belirtmişti.

Öte yandan Gellar ve Freddie Prinze Jr.'ın 14 yaşındaki oğulları Rocky'nin de hafta sonu katıldığı yarış nedeniyle etkinlikte bulunmadığı öğrenildi. Çift, 2002 yılında evlenmişti. Charlotte, 16. yaş gününde annesinin kendisine aldığı lüks Jeep nedeniyle de daha önce gündeme gelmişti.