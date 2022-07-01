Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti

01.07.2022 10:05

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Sesim iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" ifadeleri sonrası verdiği direk pozuyla sosyal medyayı salladı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Tilki, son olarak direk üstünde verdiği pozla gündeme geldi.

"SESİM KÖTÜ OLSAYDI, DİREK DANSÇISI OLURDUM"

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer (direk dansçısı) olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" dedi. Aleyna Tilki bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı.

'Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum' diyen Aleyna Tilki, direk dans yaparken poz verdi

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Tilki'nin pozlarını çok beğendiğini söylerken bir kısım da "Şarkıları tutmayınca bir yerlerini açıyor", "Kendini bozma, sesinle gündeme gel" ve "Dünya starı olmak isterken direk dansçısı olacaksın" yorumları yaptı.

'Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum' diyen Aleyna Tilki, direk dans yaparken poz verdi
'Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum' diyen Aleyna Tilki, direk dans yaparken poz verdi
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Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! 'Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum' sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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