Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak

Geniş Video İzle

İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Gassal dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü şarkıcı Bayhan da dahil oldu.

01.01.2025 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrolün de Ahmet Kural'ın yer aldığı, Selçuk Aydemir'in de yönetmenliğini üstlendiği Gassal dizisi iddialı bir giriş yaptı. İlk yayınlandığı 21 Aralık'tan itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Gassal'a sürpriz oyuncular dahil oldu.

BAYHAN, GASSAL'A KATILDI

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra oyuncu Hande Soral dizinin 2. sezon kadrosuna dahil oldu. Bayhan ve Soral'ın hangi karakterlere hayat vereceği henüz bilinmezken, dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." denildi.

Şarkıcı Bayhan, Gassal\'da oynayacak

Bayhan Gürhan, Hande Soral, Magazin, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ferrari Alonso:
    artık izlenmez aboneliği iptal edeceğim, inşallah şahinin yerine Bayhan şarkı söylemez tam içine edersiniz dizinin 39 37 Yanıtla
  • Çelikk:
    Parama Yazık Değmez 21 37 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Bu dizileri yapan ve sponsor olanlar izleyicilere ölümü hatırlatıp kendileri köşe olanlardır.bu dizi temaları ölüm var şkr eşinle gariban halkı hizaya sokmadır bence amaç lakin kendileri böyle bir kaygoları olmadı olamaz 17 37 Yanıtla
  • Ahmet null:
    yakışır diziye 28 21 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Böyle bir dizimi varmış.tek dizi bilirim TEŞKİLAT 6 29 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Bizim yapımcıların huyudur,turan bi diziyi pok etmek için uğraşırlar.Yıllardır ilk defa ne güzel bi dizi yapmışınız,inşallah saçmalamazlar. 19 6 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bıyık meyvesini verdi. 10 6 Yanıtla
  • A R:
    En fazla gassal olabilecek ne g…. koduklarım nerelere gelmiş. Film bunu mu anlatıyor. 4 9 Yanıtla
  • Ali :
    Yakinda bu dizi de mafya dizisine cevrilir. Ne kadar dizi varsa, malesef mafya dizisine ceviriyorlar. Ondan sonra eline silahini alan, Texas gibi önüne gelene ates ediyor. Bu olaylarin sebebi tetikleyicisi Dizilerdir. 4 7 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    ister gassal da oynasın,ister bakkal da çalışsın. Bu sahne için Diğerlerine çok para vermektense ,bayhanı alıp ucuza kaptmışlardır. Dışarda sesleri ve insani kalitesi, eğitimi,öğretimi mükkemel ne sesler var. onları bulup oynatın. Bu faydasızı oynatmaya gerek yok. 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.