Şarkıcı Bayhan, Gassal\'da oynayacak

Magazin

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Bu kez Taksim Meydanı\'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

Başrolün de Ahmet Kural'ın yer aldığı, Selçuk Aydemir'in de yönetmenliğini üstlendiği Gassal dizisi iddialı bir giriş yaptı. İlk yayınlandığı 21 Aralık'tan itibaren geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Gassal'a sürpriz oyuncular dahil oldu.

BAYHAN, GASSAL'A KATILDI

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra oyuncu Hande Soral dizinin 2. sezon kadrosuna dahil oldu. Bayhan ve Soral'ın hangi karakterlere hayat vereceği henüz bilinmezken, dizinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Gassal 2. sezonda; Hande Soral ve Bayhan kadromuza katıldı. Ekibimize hoş geldiniz." denildi.