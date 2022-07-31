Ece Seçkin'e Bursa'da şok - Son Dakika
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Ece Seçkin'e Bursa'da şok

31.07.2022 14:18
Ece Seçkin'e Bursa'da şok

Şarkıcı Ece Seçkin, dün akşam Bursa'da verdiği konserde sahnede telefonlu saldırıya uğradı.

Şarkıcı Ece Seçkin, dün akşam Bursa'da verdiği konserde sahnede telefonlu saldırıya uğradı.

Konser için Bursa'ya gelen Ece Seçkin, sahnede şok eden bir olay yaşadı. Seçkin, konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Sinirlenerek konserine ara veren Seçkin, "Ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz. Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? dedi.

Ece Seçkin, daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak, "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Seçkin'e Bursa'da şok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Seçkin'e Bursa'da şok - Son Dakika
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