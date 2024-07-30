Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

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Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Gülşen, sevilen şarkılarını söylerken yanlışlıkla sinek yuttu. Yaşadığı durumu seyircilerine anlatan Gülşen, ''Protein olarak sinek yedim. Çok günah bana ya'' dedi.

30.07.2024 10:50
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Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Sahneye açık sarı renkteki etek ve bluzuyla çıkan şarkıcı talihsiz bir olay yaşadı.

"PROTEİN OLARAK SİNEK YEDİM"

Göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle kusursuz fiziğini sergileyen Gülşen, peş peşe sevilen şarkılarını söylerken yanlışlık sinek yuttu. Açık havada konser vermenin azizliğine uğrayan sanatçı "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullandı. Konser sonrası sahnedeki fotoğraflarını 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Gülşen "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" notunu düştü.

Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

Bodrum, Gülşen, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • cml svk: Bizde bu haberi bekliyorduk çok önemli çünkü gülşenin sinek yutması 22 0 Yanıtla
    Yunus Yeniay: iyi başka bişi yatmamış:) 3 1
  • Ali Kublay: Mikrop mikroba bir şey yapmaz 12 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Sinek şehit olmuş 10 1 Yanıtla
  • Volkan null: sanatçımızı Allah korumuş umarım bir daha böyle talihsiz bir olayı tekrar yaşamaz ve sevenlerini üzmez, geçmiş olsun büyük üstad 0 6 Yanıtla
  • Özgür Çelik: Sineğin son durumu hakkında bilgi var mı? 5 1 Yanıtla
  • Sirac cirik: Yazık olmuş sineke 4 0 Yanıtla
  • Bulut Güneş: çok önemli haber 4 0 Yanıtla
  • arda parmaksiz: protein almış beleşten... 2 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: afiyet olsun 1 0 Yanıtla
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