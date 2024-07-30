Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu

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Güçlü sesi ve tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Sahneye açık sarı renkteki etek ve bluzuyla çıkan şarkıcı talihsiz bir olay yaşadı.

"PROTEİN OLARAK SİNEK YEDİM"

Göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle kusursuz fiziğini sergileyen Gülşen, peş peşe sevilen şarkılarını söylerken yanlışlık sinek yuttu. Açık havada konser vermenin azizliğine uğrayan sanatçı "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullandı. Konser sonrası sahnedeki fotoğraflarını 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Gülşen "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" notunu düştü.