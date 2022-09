Şarkıcı Gülşen'den Flaş Hamle!

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Avukat Emek Emre, bu süreçte Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEDİLER"

Suç duyurusunda, "Müvekkile uygulanan insan haklarına, hukuka aykırı, usulsüz, ölçüsüz ve orantısız muamele dolayısı ile içinde bulunduğu durum ne yazık ki, müvekkili sevmeyen veyahut bir şekilde gündeme gelmek isteyen kişiler tarafından adeta bir fırsat olarak görülmüş, müvekkil aleyhine suç oluşturacak şekilde duydukları halkı kin ve nefrete sürükleyecek söylemlerini sosyal medya platformlarında bir takım hastaglerle dile getirmişlerdir" denildi.

HESABINI GİZLEDİ

Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gülşen Tutuklansın" hashtagiyle, "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi.

Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtilen dilekçede, "Bu suç teşkil eden paylaşım toplumun her kesimi tarafından çok büyük bir tepki görünce şüpheli derhal hesabını gizli/kapalı/kitli konuma getirmiş olup iş bu paylaşımın hali hazırda şüphelinin hesabında durup durmadığı tarafımızca bilinmiyorsa da söz konusu paylaşım tüm haber sitelerinde haber olarak yer almış yer almaya da devam etmektedir." denildi.

4 SUÇTAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

Gülşen, 25 Ağustos 2022'de imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verildi.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.