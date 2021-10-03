Üye Girişi
Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor! - Son Dakika

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

03.10.2021 09:30
Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!, System.String[]

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı.

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak. Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra'da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Londra kirası 3 bin sterlin

Müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin kira ödüyor. Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Hülya Avşar gazinoyla dönüyor

Hülya Avşar, yıllar sonra yeniden özlenen gazino kültürüyle sahnelere dönüyor.

Maslak 1453'ün içinde ekim ayı sonunda kapılarını açacak olan 'Yeni Gazino'da çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, özlem duyduğu sahnelere dönüş heyecanı içinde. Şimdiden özel bir repertuar hazırladığını duyduğum Avşar'ın sahnesinde Kubat ve genç bir şovmen de yer alacak. Bu arada Yeni Gazino sadece Hülya Avşar'la değil Selami Şahin, Yıldız Tilbe gibi birçok isimle de anlaşmak üzereymiş.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Kaşesini 200 bin yaptı

Sahnelere yeniden adım atacak olan Sıla, tükenen biletleri üzerine konser kaşesini 200 bin TL'ye yükseltti. 150 bin TL sahne fiyatlı Yıldız Tilbe'ye fark atan Sıla, kadın şarkıcılar arasında en çok kazanan isim oldu.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Mazhar sergisi

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden'in tasarladığı ceket ve montları sahnede giyiyor. Alanson, eşinin yıllardır konserler için tasarladığı kıyafetleri de saklıyor. Bunun sebebi ise sanatçının ileride bir sergi açmayı planlaması.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Stüdyosunu sokak hayvanlarına açtı

Sezen Aksu stüdyosunun kapısını sokak hayvanları için açtı. Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpeklerin sayıları çoğalınca Göksu'da bulunan müzik stüdyosunun arkasına onlar için yuva yaptı. Hayvan sevgisiyle de bilinen Aksu, yaralı kedi ve köpekleri de veterinerde tedavi ettiriyor.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Harbiye'yi doldurdu 120 bin TL' ye çıktı

Şarkıcı Tan Taşçı, konserlerde birçok sanatçının gönlünde olan seyirci kitlesine ulaşan isimlerin başını çekiyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'yı tamamen dolduran şarkıcı, yoğun istek üzerine 15-16 ve 17 Ekim'de üç günlük bir konser serisi daha verecek. Şarkıcı, doğal olarak sahne fiyatını da katladı. Taşçı'nın yaz sonuna kadar 20 kişilik ekibiyle kaşesi 80 bin TL'ydi. Şarkıcının, kış sezonu fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı. Gece kulüpleri ve özel sahneler bu ücreti yüksek bulsa da Taşçı'nın artan seyirci kitlesinden dolayı kabul ediyormuş.

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!
Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Ozan Çolakoğlu, Türk Lirası, Londra, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 07:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor
Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? 00:06 Akşener'den Osmangazi Köprüsü paylaşımı: Fazladan 10 milyar dolar ödendi, şimdi bu hak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu

Son Dakika Haberleri
09:04 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek         
09:13
Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı         
09:03
3 çocuk annesi kadın, kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
07:31
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 09:37:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement