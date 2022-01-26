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Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? - Son Dakika

Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?

26.01.2022 12:06

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konserinde Sezen Aksu'nun tepki çeken şarkı sözleri hakkında konuştu. Şarkıyla ilgili konuşan Tangöze, "Bir cahillik etmişler arkadaşlar. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Desteklerin yanı sıra binlerce tepki alan Aksu'ya bir yorum da Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den geldi.

"BİR CAHİLLİK ETMİŞLER"

Konserinde Sezen Aksu'nun tepki çeken sözlerinden bahseden Tangöze, "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle tepki çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verilmişti.

AKSU: 47 YILDIR YAZIYORUM, YAZMAYA DA DEVAM EDECEĞİM

Tepkilerin ardından açıklama yapan Sezen Aksu ise "Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket" diyen Aksu, 2010'da yazdığı "Hop Dedik" ve 21 Ocak 2022'de yazdığı "Avcı" isimli şarkılarının sözlerini paylaşarak "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim" demişti.

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? - Son Dakika
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