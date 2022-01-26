Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Desteklerin yanı sıra binlerce tepki alan Aksu'ya bir yorum da Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den geldi.

"BİR CAHİLLİK ETMİŞLER"

Konserinde Sezen Aksu'nun tepki çeken sözlerinden bahseden Tangöze, "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya" ifadelerini kullandı.