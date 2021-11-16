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Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı - Son Dakika

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı

16.11.2021 00:25

Cihangir'de kız arkadaşıyla dolaşırken objektiflere takılan Mabel Matiz, kendisini çeken muhabirlere "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcı hayranlarına da yeni albüm müjdesini verdi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Kız arkadaşıyla Cihangir turu yaparken objektiflere takılan Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Konserlerinin bittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı

"AŞKIN YOK EDİCİ, YIPRATICI TARAFLARI VAR"

Mabel Matiz, aşka dair düşüncelerini gazeteci Arif Hür'e şu sözlerle anlatmıştı:

"Aşk fazlasıyla kendi içimizde olup biten bir şey bence. Ünlemlerimize, arızalarımıza birilerini ortak edip duruyoruz. Aşk sadece var etmek, var olmak için olsa, ne ala olurdu. Ancak içinde aynı anda bütün halleri barındırabilen tuhaf bir şey. Yok edici, yıpratıcı tarafları da var elbette."

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı

Mabel Matiz, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı - Son Dakika
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