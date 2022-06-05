Şarkıcı Nilüfer eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini "Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu! - Son Dakika
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Şarkıcı Nilüfer eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini "Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu!

05.06.2022 15:52

Karikatürist Latif Demirci 61 yaşında yaşamını yitirdi. Şarkıcı Nilüfer eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini "Canım Latif Demirci'yi kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

61 yaşında hayata veda eden Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Karikatüristin evde yalnızken düştüğü ve daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Şarkıcı Nilüfer2008 yılında büyük aşk yaşadığı eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini "Canım Latif Demirci'yi kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

Nilüfer'i yıkan ölüm! Eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini 'Çok üzgünüm' diyerek duyurdu

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle tanınan Latfi Demirci 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında, 14 yaşındaki iken ilk karikatürü Gırgır dergisinde yayınlandı. 1978-79 yıllarında Mikrop dergisinde sonraki on yıl boyunca da Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Aynı zamanda Yeni Gündem dergisi ve Söz gazetesinde de çizdi. Ortaöğretimini 1979 yılında sınavla dışarıdan tamamladı. Aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini yarıda bıraktı.

Nilüfer'i yıkan ölüm! Eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini 'Çok üzgünüm' diyerek duyurdu

Demirci, 1989 yılında Hasan Kaçan, Ergün Gündüz ve Atilla Atalay ile birlikte Hıbır dergisini kurdu. Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra Demirci, gazetelerde çalışmaya başladı. Nokta, Panorama, Gazete Pazar gibi gazete ve dergilerde çalışan Demirci, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında güncel-politik karikatürler çizdi ve Pazar ekine yarım sayfa hazırladı. Kelebek ekinde de "Evli ve Cepli" adlı çizgi bantı yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

Latif Demirci, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Nilüfer eski sevgilisi Latif Demirci'nin vefat haberini 'Çok üzgünüm' sözleriyle duyurdu! - Son Dakika

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