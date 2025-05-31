Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören genç şarkıcı Şimal Gülen 39 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haber müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, Şimail'in cenazesi memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi.

Hanım Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Şimal Gülen'in annesi Sema Gülen ve babası Nihat Gülen, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

Camiyi dolduran sevenleri, genç yaşta hayata veda eden sanatçıyı dualarla uğurladı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Gülen'in naaşı Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanatçının yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, aile dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gülen'in vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçının ardından, sosyal medyada da pek çok isim taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.