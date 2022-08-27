Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var

Nisan ayında verdiği konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarkıcı Tuğba Ekinci de bir çocuk annesi Gülşen için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMA RİCA ETSEM"

Instagram hesabından Gülşen ile oğlunun fotoğrafını yayınlayan Ekinci, "24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanıma rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım, kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var" dedi.

"GÜLŞEN DE GAF YAPTIĞINI FARKINDA"

Şarkıcı, Gülşen'i cezaevine gönderilmesiyle ilgili de "Sonuçta bir anne evde bekleyen bebesi var. En yakın zamanda çıkmasını dilerim. O da farkında gaf yaptı. Kaçtı ağzından. O da biliyor bu dünya iyi insanlar sayesinde dualar sayesinde ayakta o da boşluğa düştü. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız çok şükür. Ön planda olunca saçmalamak saçma oluyor. Tabi ki savunmuyorum. Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.