Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika

Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor

Son Güncelleme: 06.10.2023 15:17

Şarkıcı Yusuf Güney, ev sahibinin 20 bin liralık kirayı 50 bin TL'ye çıkarmak istemesinin ardından doğup büyüdüğü İngiltere kesin dönüş yapma kararı aldı.

Kira artışlarından dolayı kiracıların yaşadığı mağduriyetlere şarkıcı Yusuf Güney da dahil oldu. Yıllar önce İngiltere'den Türkiye'ye gelen şarkıcı, 20 bin TL'lik kirasının 50 bin TL'ye çıkarılmasının ardından ülkeyi terk etme kararı aldı.

"EV SAHİBİ 'ÇIK EVİMDEN' DİYOR"

2. Sayfa programında yaşadığı kira mağduriyetinden bahseden Yusuf Güney, "Şu anda oturduğum evde benden önce oturan kişi 6 bin TL'ye oturuyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şimdi 20 bin TL'ye yakın bir kira ödüyorum. 1 buçuk yıl içerisinde oldu bu zam. Ev sahibi 'Çık evimden. 50 bin TL benim evimin değeri' diyor" dedi.

"İNGİLTERE'YE DÖNÜYORUM"

Türkiye'de yaşanan kira artışlarına isyan eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten şöyle bir karar aldım. İngiltere'ye dönüyorum. Kesin dönüş yapıyorum. Konserler için geri gelir sonra tekrar dönerim."

Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor - Son Dakika
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