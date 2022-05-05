Şaşırtan Çocuk İtirafı! Eski Sevgililerine Olay Gönderme - Son Dakika

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, yaklaşık 7 aydır sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşıyordu.

Selin Şekerci'nin, meslektaşı İbrahim Selim'in programına konuk olmasından sonra başlayan aşkın, geçtiğimiz haftalarda bittiği ortaya çıktı.

"SETE ÇIKACAĞIM"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Önceki akşam Kuruçeşme'de arkadaşının doğum günü partisine katılan Selin Şekerci, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusu üzerine "Mayıs ayının son haftası gibi sinema filmi için sete çıkacağım, onun haricinde bir şey yok şu an. Yaz içinde bakalım yine aynı yerlere gideceğim, zaten bolca denk geleceğiz oralarda" dedi.

"ANNE OLMAYI İSTİYORUM"

Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Şekerci, "Anne olmayı çok istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum tabii ki" ifadelerini kullandı.

"AŞKA TÖVBE ETTİM"

Basın mensuplarının "Evlilik için bir aday var mı peki?" sorusunu Şekerci, "Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur" şeklinde cevapladı.

"HEPSİ BENİM BEBEKLERİM"

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Selin Şekerci, gazetecilerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusuna ise gülerek "Yok yok, hepsi benim bebeklerim" karşılığını verdi.

Şu sıralar hayatında kimse olamyan Selin Şekerci daha önce İbrahim Selim, Caner Cindoruk, Kaan Taşaner ve Eren Hacısalihoğlu gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci (d. 1 Haziran 1989; Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncudur.

İzmir doğumlu Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir çok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.