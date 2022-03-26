Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse... - Son Dakika
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Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse...

26.03.2022 19:04
Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse...

Ayça Ayşin Turan ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden Alp Navruz hakkında çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

İkili, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Navruz, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz." açıklamasını yaptı.

2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alp Navruz, gerek oyunculuk performansı gerekse özel hayatıyla bir süredir adından söz ettiriyor.

ŞİİR VE ÖYKÜ YAZIYOR

'Aşk Laftan Anlamaz', 'Elimi Bırakma', 'Fazilet Hanım ve Kızları' ve 'Zümrüdüanka' gibi dizilerde rol alarak dikkat çeken Navruz'un, oyunculuktan arta kalan zamanlarda şiir ve öykü yazdığı ortaya çıktı.

KİTAP ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR

Gençliğinden beri yazmayı çok sevdiği öğrenilen Alp Navruz, şiirlerini ve öykülerini ise henüz gün yüzüne çıkarmadı.

Alp Navruz'un yazdığı şiirleri ve öyküleri ileride kitap haline getirmeyi düşündüğü de öğrenildi.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse...
Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse...
Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse...

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Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Ada Masalı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! Meğerse... - Son Dakika


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