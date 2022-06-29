Şaşırtan Paylaşım! Küslüğün Perde Arkası Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Şaşırtan Paylaşım! Küslüğün Perde Arkası Ortaya Çıktı

29.06.2022 13:21
Şaşırtan Paylaşım! Küslüğün Perde Arkası Ortaya Çıktı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu yaptığı paylaşımla tartışma yaratmıştı. Galatasaray'ın eski kaptanları Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu'nun küs olduğu ortaya çıktı. İşte küslüğün perde arkası...

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Yağmur Sarıoğlu, Selçuk İnan'ın yüzünü 'Galatasaray' yazısıyla kapatarak sosyal medyada tartışma yarattı.

Gazeteci Arif Hür, Galatasaray'ın eski kaptanları Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu'nun uzun yıllardır küs olduklarını açıkladı.

Hür, "Bir dönem aynı forma altında başarıdan başarıya koşan Galatasaray'ın unutulmaz kaptanları Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan'un araları 2014 yılından bu yana açık.

2014-2015 sezonunda Galatasaray'da kadro dışı kalan Sabri Sarıoğlu, o dönem takımın ikinci kaptanı olan Selçuk İnan'ın kendisini aramamasına ve destek vermemesine bir hayli içerlemiş.

'KAPTANLIK' KRİZİ!

Dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli'nin takımdan ayrılması ve yerine Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle birlikte tekrar ana kadroya dönen Sarıoğlu, bu kez kaptanlıktan olmuştu. Kadro dışı kaldığı dönemde takımın birinci kaptanı Selçuk İnan olmuştu.

İnan'ın ana kadroya dönen Sarıoğlu'na kaptanlığı vermek istemediği yönündeki haberler basına yansımıştı.

Nitekim Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın 20. şampiyonluğunu kutladığı törende çok buruk bir kutlama yaşamış ve 2017 yılında çok sevdiği sarı-kırmızılı formaya veda etmişti.

Yani anlayacağınız Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun, Selçuk İnan'ın yüzünü yazıyla kapatması boşa değil. Sarıoğlu ailesinin Selçuk İnan'a karşı ciddi bir kırgınlığı var. Edindiğim izlenim kadarıyla bu küslük Selçuk İnan'ın özür dilemesiyle bitebilir..."

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şaşırtan Paylaşım! Küslüğün Perde Arkası Ortaya Çıktı - Son Dakika

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