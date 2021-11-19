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Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması - Son Dakika

Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması

19.11.2021 23:30
Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması

Seda Bakan, Şamdan Plus dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, içten cevaplar verdi. Bakan, projeleri ve aile hayatı hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Şimdilerde hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Nasıl gidiyor hayat?

Aslında çok mutluyum, her şey yolunda, son dizinin çekimleri yeni tamamlandı. Reklamlar ve diğer işler devam ediyor. Hem bebeğe hem aileme zaman ayırabiliyorum. Çalışmak her zaman bana kendimi iyi hissettirir. Netflix için bu yaz Cunda Adasında çalıştık. İstanbul dışında başka bir yerde, böyle sevimli bir ortamda çalışmak insana iyi geliyor. Hava güzel, insanlar güzel. Hem çalıştık hem eğlendik.

Bugüne kadar yaptığınız işlerde sizin için her şey hep çok yolunda gitmiş diyebilir miyiz yoksa takıldığınız/tökezlediğiniz anlar da olmuş mudur?

Her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Hayatın düzeni böyle kurulmuş. Sürekli iyi gibi görünen olayların arkasında aslında büyük zorluklar olabilir, hep o engelleri aşmak gerekebilir. Hayat böyle bir şey ve sen sürekli bir şeylere uyum sağlamak zorundasın. Bazen aşağı düşüyorsun, bazen yukarı çıkıyorsun.

Özetle zorlukların beni yıldırmasına izin vermem, iyimser olmaya çalışırım. Yarın hep başka bir gündür çünkü…

Hayatta yaşadıklarımızın bütünü bizi biz yapan şeyler oluyor, hayatımıza yön veriyor. Son dönemlerde içinden geçtiğimiz bu pandemi süreci sizde, hayata bakışınızda değişiklik yarattı mı?

Tabii ki yarattı. Böyle bir durumun yaşanacağını üç yıl önce hayal edebilir miydik? Aklımızın ucundan bile geçmezdi öyle değil mi? Ama işte başımıza geldi ve hepimiz evlere kapandık, buna rağmen covit bizim kapımızı da çaldı. Gerçi ben hafif atlattım ama yine de samimi söylemek gerekirse, başta -pozitifsiniz- denince çok korktuk. Bize şöyle bir yararı da oldu, bebeğimiz çok küçüktü. Hem Ali hem ben yoğun bir çalışma temposundayken kendi içimize, çekirdek ailemize döndük. Doya doya Leyla'mızın bebekliğinin her anının keyfini çıkardık. Tabii o çok mutluydu ve biz de epey eğlenceli zaman geçirdik. Yepyeni tarifler edindim. Çok lezzetli yemekler, pastalar, kurabiyeler yaptım. Eeee bol bol da yedik tabii

Hayatta kendinizi keşfetmek ya da kendi yolunuzu çizmek konusunda nelerden güç aldınız? Yürüdüğünüz yolda en büyük destekçiniz kim oldu?

Her yeni olayda kendimi keşfediyorum aslında. Her girdiğim işte, her tanıdığım insan da yeni özellikler buluyorum. Psikolojiyle ilgileniyorum, kitaplar okuyorum. Oyunculuğa başladığımda ailemden çok destek almadım diyebilirim. Gerçi çok gönüllü olmasalar da benim şevkimi kırmadılar. Onların bu işin içine girmemi istemediklerini hissediyordum. Bu süreçte galiba kendimin en büyük destekçisi oldum. Okuduğum kitaplar, başarılı kadınların yaşam öyküleri beni çok etkiledi. Mesela Meryl Streep hayranıydım hep. Onun işe bakış açısı, araştırma yeteneği beni çok etkilemiştir. Bayan Kramer'i kim unutabilir?

Hayatı akışında mı yaşarsınız, şansınızı zorlamayı seven biri misiniz?

Hayatı istesen de istemesen de, planlamaya çabalasan da, kendi akışında yaşarsın. Çünki bazı şeylere müdahale etme şansımız yok. Ben kaderci bir insanım, inançlıyım. Bir yola çıktığımda planlayıp, elimden geleni yapmaya çalışırım, sonrasında oluyorsa olur, olmazsa olmaz. -Neden olmuyor? İlle de olsun- gibi tavrım da asla olmaz.

Yaptığınız işte yetenek mi daha önemli çok çalışmak mı yoksa tek başına güzellik yeterli mi sizce?

Bu konuda samimi olmam gerekirse, ben çalışarak insanların hedeflerine ulaşabileceğine inanıyorum. Dünyada da ülkemizde de bunun örnekleri çok. -İstemek başarmanın yarısıdır- diye bir laf var ya…Sadece güzel görünmek istiyorsan, bu kolay… Makyajla estetikle bal gibi güzel görünürsün. Ama bence iyi oyuncu hep güzeldir, sen onun burnuna, kaşına, gözüne bakmazsın. Hatta o kadar etkilenirsin ki ismini unutup ona karakteri ile hitap edersin.

Kariyerinizle ilgili şimdiye kadar aldığınız en önemli öğüt neydi?

Deneyimli meslek büyüklerim, bana -doğallığını sakın yitirme- dediler.

Çocukluk çağlarınıza dönsek biraz da, küçük yaşlarınızdan beri sahip olduğunuz bir takıntınız ya da alışkanlığınız var mı?

Pek yok.

Mutluluk nedir size göre? Kendi kendinize uyguladığınız mutluluk kürleriniz var mı?

Bence o biraz yaradılış. Kimileri her durumdan, her şeyden mutlu olabilir. Evdeki ıhlamurun, kekin kokusundan mutlu olur, kimi pahalı bir arabayı sürmekten, kimi ayakkabı koleksiyonundan. Kimileri, parasını harcamayıp kenarda tutmaktan mutludur. Herkese göre değişir mutluluk tanımı. Ben kendimi iyi tanıyorum. Belki bu işimden kaynaklı ve kendimi sürekli dinlediğim için. Ben açıkçası sağlıklı olmaktan mutluyum. Huzurlu olmaktan mutluyum.Benim için her şeyden önemlisi sağlıklı ve huzurlu olmak.

Günlük hayatın koşturmacasında kendinizce uyguladığınız birtakım rahatlama yöntemleri var mı?

Düzenli spor yapıyorum. Şu sıralar biraz rutinim bozuldu ama elimden geldiğince yapıyorum. Kitap okumayı seviyorum. Arkadaşlarıma, aileme vakit ayırıyorum. Terazi burcu olduğum için olsa gerek hayatImda denge çok önemli.

Hayatta en güçlü insani duygunun ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Vicdan ve merhamet.

Yeni biriyle tanıştığınızda ilk neye dikkat edersiniz?

Hiç önyargılı bir değilim. İlk görüşte kimse kimseyi tanıyamaz ki. Bana da ilk seferinde değil daha sonra değişik gelebiliyor insanların davranışları.

İnsanlara kendinizi tanıtırken, hakkınızda söyleyebileceğiniz en marjinal şey ne olur?

Aslında bu soruya başkalarının cevap vermesi daha doğru olurdu. Benim yakın çevremdeki insanların özellikle…Herhalde eğlenceli biri olduğumu söylerler. Hatta eşime de 'Aaaa, ne güzel Seda senin hayatında olduğu sürece yaşlanmazsın' diyorlar… Eğlenceli bir tipim ama kendimi öyle satmam pek tabiki…

Sır tutabiliyor musunuz?

Tutarım. Ama bana sır olduğunun söylenmesi gerekiyor, bu arada başkalarının sır tuttuğuna hiç inanmam.

Genel olarak kendinizle barışık biri misinizdir? Değiştirmeye çalıştığınız, hoşlanmadığınız bir yönünüz var mı mesela?

Kendiyle sorunu olan biri değilimdir. Mutlu bir çocukluk geçirdim, insan sevgisi olan bir ailede büyüdüm. Tam bir Türk ailesi. Hani Twitter'da hep 'olamaz, insanlar bu kadar kötü olamaz falan deriz ya baktıkça... Ben o nedenle Twitter'ı bıraktım. O kadar negatif o kadar kötücül paylaşımlar vardı ki, insanların bu kadar kötü olduğuna inanmak istemiyordum. Bu benim dengemi altüst ediyor. O nedenle bana kötü gelecek her şeyden uzaklaşıyorum. İnanmıyorum o kadar kötü insanlar olabileceğine. Çünkü dünyada bir dengenin olduğuna inanıyorum. Karma'ya inanıyorum.

Çok fit görünüyorsunuz ve bunula ilgili de sıkça iltifat alıyorsunuzdur. Şimdiye kadar duyduğunuz en güzel şey neydi?

Kurşun kalem… Kayınvalidem ilk tanıştığımızda 'Hoş geldin kurşun kalem' demişti bana.

Peki, beslenme düzeninizin olmazsa olmazları var mı? Tatlıyla aranız nasıl? Spor yapmaya vakit bulabiliyor musunuz?

Her şeyi yerim ama abartmam. Düzenli spor yapmayı seviyorum. Fakat şu sıralar dijitale yaptığımız dizi, evin tadilatı derken koşturmaca içinde sporu biraz ihmal ettim galiba.

Röportajımızın sonuna doğru yaklaşırken; mutlu bir evliliğin içindeki biri olarak şimdilerde aşkta nasıl bir dönemdesiniz? Şu an aşk en basit tanımıyla nedir sizin için?

Bence hayattaki en büyük şans, bir insanda hem aşkı hem arkadaşlığı bulmak. Henüz evlenmemiş genç arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum.

Size göre sürdürülebilir ilişkinin formülü ne?

Arkadaşlık ve çiftlerin birbirlerine olan saygısı.

Annelik nasıl gidiyor, kızınız Leyla ile hayat nasıl? Aileye katılacak yeni bir bebek haberi duyar mıyız yakınlarda sizden?

Şu an öyle bir plan yok ama şunu söyleyebilirim. Yakın arkadaşlarıma da söylüyorum, yaşamımda hiçbir şey bana Leyla'nın verdiği heyecanı vermedi. Bence benim dünyamın en güzel şeyi Leyla.

Hayalini kurup hala gerçekleştiremediğiniz bir projeniz var mı? Şu an düşündüğünüzde, gelecekle ilgili sizi en çok heyecanlandıran şeyler neler?

Carpe diem diyenlerdenim galiba ben. Anı yaşıyorum. Gelen işlere Leyla'yı düşünerek cevap veriyorum. Sanırım en çok heyecan duyduğum şey gelecekteki Leyla!

Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması
Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması
Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması
Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Bakan'dan çarpıcı Twitter açıklaması - Son Dakika Magazin


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