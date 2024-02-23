Seda Bakan, sanatçıların eserlerini takip ediyor - Son Dakika
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Seda Bakan, sanatçıların eserlerini takip ediyor

Seda Bakan, sanatçıların eserlerini takip ediyor

Seda Bakan, Nişantaşı'nda bir resim galerisine gittiğini ve ressamları takip ettiğini söyledi. Başarılı oyuncu, çocuklarına miras olarak tablo almayı tercih ettiklerini ve Ergin İnan ve Haluk Akakçe gibi sanatçıların eserlerini almaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Nuran Evren Şit'in yazdığı ve OGM Pictures imzalı 'Zeytin Ağacı' dizisinin 2. Sezonunun yayına çıkacağını ve başka projeler üzerinde çalıştığını da açıkladı.

23.02.2024 00:14
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Seda Bakan, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Bir resim galerisine gittiğini söyleyen başarılı oyuncu "Ressamları takip ediyorum. Gücümüz yettiğince tablo alıyoruz. Çocuklarımıza miras…

Ergin İnan'ı seviyoruz. Rahmetli Haluk Akakçe'yi seviyorduk. Onların birkaç eserini almaya çalıştık. Bugün de yeni sanatçıların tablolarına baktım" dedi.

Bu yaz 3. Sezonunun çekilmesi planlanan Nuran Evren Şit'in yazdığı, OGM Pictures imzalı "Zeytin Ağacı" dizisinin 2. Sezonunun yayına çıkacağını belirten Seda Bakan "Başka projeler var.

Çocuklarım olduğu için daha seçici davranıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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